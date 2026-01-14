Augsburg gegen Union Berlin läuft diese Woche an einem ungewohnten Tag. Welche Rolle der TV-Vertrag dabei spielt.

Berlin - Ungewohnte Ansetzung in der Fußball-Bundesliga: Die englische Woche wird diesmal an drei Tagen gespielt. Nach Partien am Dienstag und Mittwoch steht am Donnerstag noch das Spiel FC Augsburg gegen 1. FC Union Berlin (20 Uhr) auf dem Programm - warum eigentlich?

Hintergrund des ungewöhnlichen Termins ist der TV-Vertrag, in dem die Regelung für den einzigen Spieltag der Saison in der Woche festgelegt ist. Mit der vom Pay-TV-Sender Sky übertragenen Partie am Donnerstag kommt die Liga auf fünf Anstoßzeiten. Diese Regelung für die englischen Wochen der Liga gilt auch für die kommenden drei Spielzeiten.