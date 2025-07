München - Als die Kollegen von Jamal Musiala nach der Landung in München auf dem Rollfeld in den Mannschaftsbus stiegen, gab es noch nichts Neues über ihren schwer verletzten Mitspieler. Der 22-Jährige war bereits vor den anderen Bayern-Stars in die Heimat zurückgekehrt, wo für ihn zeitnah die Operation im oberbayerischen Murnau anstand. Auf die Kunde einer erfolgreichen OP oder gar auf ein Foto von Musiala im Krankenbett mit ein paar guten Worten in einem Social-Media-Kanal mussten die Fans aber erst einmal warten.

Schlimme Bilder begleiten Bayern-Stars in Urlaub

Der anstrengende US-Trip zur Club-WM, die im Viertelfinale gegen Champions-League-Sieger Paris Saint-Germain (0:2) vorzeitig für den FC Bayern zu Ende war, steckte dem Starensemble von Trainer Vincent Kompany beim Verlassen des Flughafens noch sichtlich in den Knochen. Und auch die schlimmen Bilder von der schweren Verletzung Musialas hatten die Mannschaftskameraden noch nicht vergessen, als sie Autogramme schrieben oder für Fotos posierten.

Während es für Harry Kane & Co. nach der knapp einmonatigen Dienstreise in den Familien-Urlaub geht, verbringt Musiala den Sommer im Krankenstand. Nach seinem Wadenbeinbruch und diversen Verletzungen am Sprunggelenk wird auf die Operation in der BG Unfallklinik, in der die Ärzte im Dezember 2022 die weitere Karriere von Torhüter Manuel Neuer nach dessen Unterschenkelbruch beim Skitouren-Gehen retteten, eine lange Reha für den Nationalspieler folgen. Ein Datum für Musialas Rückkehr auf den Fußballplatz kann es aktuell nicht geben.

Eberl arbeitet: „Jungs sollen abschalten“

Der Weg zum Comeback werde „definitiv nicht leicht“, sagte Bayern-Sportvorstand Max Eberl. Der Rekordmeister wird den Großteil der Hinrunde, für die die Vorbereitung in drei Wochen beginnt, ohne seinen Fixpunkt im Spiel bestreiten müssen. Der Musiala-Schock vergrößert den personellen Handlungsdruck in der Offensivabteilung. „Ich werde arbeiten“, sagte Eberl - im Gegensatz zu den Profis. „Erstmal sollen die Jungs abschalten. Das ist elementar wichtig.“

Florian Wirtz wäre jetzt ein Glücksfall, aber der Wunschspieler ist bekanntlich zum FC Liverpool gegangen. Ein reflexartig aufgeworfener Notnagel-Plan mit Thomas Müller dürfte nicht umgesetzt werden. Die Club-Ikone soll sich noch in den USA in der Kabine von den Mitspielern verabschiedet haben. Nominell hätte der FC Bayern etwa Serge Gnabry oder Heidenheim-Rückkehrer Paul Wanner für die offensive Mittelfeldrolle im Kader.

Woltemade-Zugang würde helfen

Hilfreicher wäre die Variante mit U21-Star und Neu-Nationalspieler Nick Woltemade. Der 23-Jährige fehlte wegen seines Urlaubs beim Trainingsauftakt des VfB Stuttgart am Montag. Das Münchner Interesse am 1,98 Meter großen Angriffsriesen ist schon seit einiger Zeit verbrieft.

Die Ablösevorstellungen liegen aber weit auseinander. Über 30, 50, 80 oder gar 100 Millionen Euro als Gebot oder Forderung wurde schon munter spekuliert. Dass der Bedarf des FC Bayern an einem Offensivspieler durch das bittere PSG-Spiel gestiegen ist, wird Woltemade nicht günstiger machen.

Aber nicht nur den Bayern wird Musiala lange fehlen - Bundestrainer Julian Nagelsmann muss realistisch bis ins WM-Jahr ohne seinen „Zauberer“ auskommen. Berichte über einen sogar drohenden Ausfall für die Titelmission im kommenden Sommer in Amerika sind derzeit reine (negative) Spekulation. Musiala soll natürlich in einem Jahr wieder im DFB-Trikot wirbeln - möglicherweise dann auch wieder im Mercedes-Benz-Stadium von Atlanta, wo gleich acht WM-Partien inklusive eines Halbfinales stattfinden.

Erstaunliche Musiala-Bilanz beim DFB

Garantiert ist aber nichts. Und das ist ein Drama für Nagelsmann, für den die Verletzung ein „großer Schock“ war. Realistisch scheint, dass Musiala mindestens in diesem Jahr nicht mehr im DFB-Trikot wird spielen können. Die WM-Qualifikation sollte gegen die Slowakei, Nordirland und Luxemburg auch ohne ihn gelingen. Doch dann kommen viel schwerere Aufgaben.

Wie gravierend Ausfälle des Stammpersonals für die Statik der Nationalmannschaft sind, hat Nagelsmann gerade beim Finalturnier der Nations League erlebt. Ohne Musiala und einige weitere Stammkräfte waren Portugal (1:2) und Frankreich (0:2) schlicht überlegen. In 17 der 22 Spiele des Bundestrainers war Musiala dabei. Frappierend: In den fünf Spielen, in denen er verletzt fehlte, gab es vier Niederlagen.

Ausgerechnet Donnarumma

„Er wird schon sehr gut wiederkommen, weil er einfach zu gut ist“, sagte der ehemalige Nagelsmann-Assistent Sandro Wagner, der am Montag als neuer Trainer des FC Augsburg vorgestellt worden war. Er habe Musiala „direkt“ geschrieben. „Das hat mir natürlich unfassbar leidgetan für Jamal, weil es ein super Junge ist und auch für den deutschen Fußball ein sehr wichtiger Spieler, nicht nur für den FC Bayern.“

Mit Musiala verlor Nagelsmann als Bundestrainer nur das EM-Viertelfinale gegen Spanien (1:2 n.V.). Sieben seiner acht DFB-Tore erzielte Musiala mit Nagelsmann als Bundestrainer. Das bislang letzte ist in bester Erinnerung: Nach Eckball-Vorarbeit von Joshua Kimmich blamierte er beim 3:3 im März den noch gestikulierenden Italien-Torwart Gianluigi Donnarumma. Ausgerechnet Donnarumma, der ihm nun die schwere Verletzung zufügte.