Über den Sinn der Videoschiedsrichter debattieren die Fans heftig. Auch der Kanzler macht sich so seine Gedanken.

Berlin - In der Kontroverse über die Videoschiedsrichter beim Profifußball hat sich auch Bundeskanzler Friedrich Merz zu Wort gemeldet. Er habe hier keine abgeschlossene Meinung, weil es auf der einen Seite die Möglichkeit zur Korrektur einer Entscheidung gebe, sagte der CDU-Chef in der ARD-Sendung „Caren Miosga“.

Danach ließ der Anhänger von Borussia Dortmund aber doch eine deutliche Präferenz erkennen. Mit diesem „Wunsch nach totaler Perfektion“ scheine ihm eine Grenze überschritten zu sein. „Ich hätte nix dagegen, wenn man ihn wieder abschafft und auf die Entscheidungen von Schiedsrichtern vertraut“, betonte Merz. Es gebe schließlich vier davon auf dem Platz, die sollten das dann auch entscheiden.