Köln - Wegen einer Flutlicht-Panne ist das Derby zwischen dem 1. FC Köln und Bayer Leverkusen in der Frauen-Bundesliga abgebrochen worden. Beim Stand von 1:0 für die Kölnerinnen war die Partie kurz vor der Pause zunächst ausgesetzt worden, nachdem das Flutlicht ausgefallen war. Weil die Panne in gut einer Stunde nicht zufriedenstellend behoben werden konnte, wurde das Spiel schließlich von Schiedsrichterin Annika Kost abgebrochen. Sandra Jessen hatte die Gastgeberinnen in der ersten Minute in Führung gebracht.