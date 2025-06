Nach dem vorzeitig gesicherten Einzug ins Viertelfinale will die deutsche U21-Nationalmannschaft um Erfolgsgarant Nick Woltemade die Vorrunde bei der Fußball-Europameisterschaft als Gruppensieger abschließen. Am Mittwoch wird gegen Titelverteidiger England entschieden, wer den ersten Platz belegt - und damit auch, wer in der K.o.-Runde gegen Spanien und wer gegen Italien antritt.

„Es ist ein Highlight-Spiel für jeden und das wollen wir logischerweise dann so gestalten, dass wir dann am Ende der drei Spiele auch die Nummer Eins sind“, sagte Nationaltrainer Antonio Di Salvo nach dem 4:2 gegen Tschechien.

Burger und freie Stunden

Für die Spieler gab es nach dem umjubelten Erreichen des Etappenziels noch im Stadion Burger und Salat. Am Montag will der Nationalcoach ihnen „ein paar Stunden freigeben“, damit alle den Erfolg vom Sonntagabend noch etwas auskosten können.

Durch das Torspektakel gegen Tschechien in Dunajska Streda, rund eine halbe Autostunde südöstlich von Bratislava, steht die Auswahl des Deutschen Fußball-Bundes schon vor dem Gruppen-Finale gegen England sicher im Viertelfinale. Dort geht es am kommenden Wochenende gegen Spanien oder Italien, so viel steht schon fest. Und vor Anpfiff der Partie gegen England wird die DFB-Elf auch schon wissen, welcher Gruppenplatz welches Duell zur Folge hätte. „Taktiert wird nicht“, stellte Di Salvo dazu klar.

Woltemade wieder Spieler des Spiels

„Wenn du Europameister werden willst, dann musst du jede Nation schlagen“, sagte Stürmer Nicolo Tresoldi. Der bisherige Hannover- und künftige Brügge-Profi erzielte das wegweisende 1:0, danach bauten Premieren-Torschütze Paul Nebel vom 1. FSV Mainz 05 (41.), Neu-Nationalspieler Woltemade und der Kölner Kapitän Eric Martel (59.) den Vorsprung aus. Durch ein Eigentor von Bragas Bright Arrey-Mbi (60.) und einen Gegentreffer von Karel Spacil (66.) büßte der Erfolg an Glanz ein.

Woltemade wurde wieder als Spieler des Spiels ausgezeichnet. Seinen drei Toren beim 3:0 gegen Slowenien hatte der Stuttgarter Pokalsieger diesmal einen Treffer und zwei Vorlagen folgen lassen. Er ist auf dem Weg zum Turnierstar.

„Assists sind immer schön, Scorer sind immer cool für einen Stürmer“, sagte Woltemade, der nun vier Tore auf seinem Konto hat. „Ich freue mich auch, dass die anderen Jungs ihre ersten Tore jetzt im Turnier geschossen haben.“