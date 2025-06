Modra - U21-Star Nick Woltemade könnte nach dem vorzeitigen Viertelfinal-Einzug bei der Fußball-Europameisterschaft in der Slowakei eine Verschnaufpause bekommen. Nationalcoach Antonio Di Salvo ließ zwei Tage vor dem Spiel gegen England am Mittwoch (21.00 Uhr/Sat.1) in Nitra offen, ob der zweimalige Spieler des Spiels auch gegen den Titelverteidiger auflaufen wird.

Hohe Belastung für Woltemade

„Er hat jetzt zweimal bei der A-Nationalmannschaft gespielt, auch jetzt zwei Spiele über die volle Distanz, und deswegen muss ich mit ihm mal sprechen“, sagte Di Salvo am sehr windigen Trainingsplatz in Modra. Woltemade war wegen der Beförderung zum A-Nationalspieler erst verspätet zur U21 gereist.

Für die Nachwuchsauswahl erzielte er vier der sieben deutschen EM-Tore selbst, zwei weitere bereitete der Stuttgarter Pokalsieger vor. Er hat gute Chancen, Torschützenkönig oder gar Spieler des Turniers zu werden.

„Nick hat sich das verdient, jetzt so im Fokus zu stehen, aber das ist ein Verdienst der ganzen Mannschaft. Wir haben jetzt sieben Tore geschossen. Da war Nick an sehr, sehr vielen Toren beteiligt“, sagte Di Salvo. „Aber ich möchte trotzdem noch mal erwähnen, dass wir insgesamt als Mannschaft sehr gut gespielt haben bisher.“

Röhl nach Verletzung mit „Grinsen“ zurück

Zurück im Training war am Montag Merlin Röhl. Der Freiburger Mittelfeldspieler war wegen einer Sprunggelenksverletzung bei den Siegen gegen Slowenien (3:0) und Tschechien (4:2) ausgefallen. „Ich freue mich richtig, dass er dann doch auf dem Platz ist. Das war alles so ein bisschen kritisch und jetzt habe ich schon an seinem Grinsen gesehen, dass alles gut ist und jetzt schauen wir auch von Tag zu Tag, ob wir ihn dann wirklich gegen England einsetzen können“, sagte Di Salvo.

Gegen den Titelverteidiger wird der 46 Jahre alte Coach rotieren. „Ich gehe schon davon aus, dass wir einige Personalien schonen werden, weil sie auch viel gespielt haben jetzt“, sagte Di Salvo. Der Drei-Tages-Rhythmus sei sehr anstrengend. Fehlen wird gegen England in jedem Fall der gelb-gesperrte Verteidiger Max Rosenfelder. Die deutsche Mannschaft steht als Viertelfinalist fest. Am kommenden Wochenende geht es dort gegen Spanien oder Italien.