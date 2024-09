Wie bestellt, so geliefert: Harry Kane zeigt auch im 100. Länderspiel für England, warum er zu den besten Mittelstürmern der Welt zählt.

London - Englands Stürmerstar Harry Kane hat sein Jubiläumsspiel mit einem Doppelpack gekrönt. Im 100. Länderspiel für die Three Lions erzielte der Profi des deutschen Fußball-Rekordmeisters Bayern München beide Tore (57., 76.) zum 2:0 (0:0) in der Nations League gegen Finnland. Seine Länderspieltreffer 67 und 68 markierte der Jubilar im Wembley-Stadion in goldenen Schuhen und unter großem Applaus der Fans.

Kane ist der zehnte englische Nationalspieler, der die Marke von 100 Länderspielen erreicht hat. Der 31-Jährige hat gute Chancen, den Rekord des ehemaligen Torhüters Peter Shilton von 125 Einsätzen im Dress der englischen Nationalmannschaft zu brechen.

Für sein Jubiläumsspiel bekam der Rekordtorschütze Englands vor dem Anpfiff eine goldene Kappe von Frank Lampard und Ashley Cole überreicht, die ebenfalls Englands Club der Hunderter angehören. Seine zwei Töchter durften dafür mit auf den Platz, sie trugen England-Shirts mit der Nummer „100“ und dem Namen „Daddy“.

Hradecky und VAR verhindern früheres Kane-Tor

Schon in der ersten Halbzeit hatte Kane den Ball ins Tor geköpft, doch die Abseitsentscheidung des Linienrichters hielt einem Check durch den Videoschiedsrichter stand. Kurz vor seinem ersten Treffer mit einem wuchtigen Schuss aus etwa 15 Metern war er mit einem Fallrückzieher am Leverkusener Torhüter Lukas Hradecky gescheitert. Beim zweiten Tor aus elf Metern hatte der Bayern-Profi keine Mühe.

Kane sorgte auch dafür, dass die Heimpremiere von Interimstrainer Lee Carsley glückte. Der Vizeeuropameister hat nach zwei Spielen der Nations-League-Saison genau wie Griechenland, das 2:0 in Irland gewann, sechs Punkte auf dem Konto der Gruppe 2 in der Liga B. Vor der Partie im Wembley-Stadion wurde dem im August gestorbenen Schweden Sven-Göran Eriksson gedacht, der von 2001 bis 2006 Englands Nationaltrainer war.

Ungarn enttäuschen

In der Deutschland-Gruppe 3 enttäuschte Ungarn beim 0:0 zu Hause gegen Außenseiter Bosnien-Herzegowina. Die Ungarn, die gegen das deutsche Team zum Auftakt am vergangenen Samstag 0:5 verloren, sind aktuell Letzter der Gruppe 3.