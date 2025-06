Im letzten Pflichtspiel vor der EM schonten sich die deutschen Fußballerinnen nicht. In Österreich gelang ein hoher Sieg.

Wien - Das Nationalteam der Frauen hat aus seinem letzten EM-Härtetest ein Torfestival gemacht. Die Fußballerinnen von Bundestrainer Christian Wück kamen in der Nations-League-Partie in Wien zu einem 6:0 (6:0) gegen Österreich.

Einen Monat vor der Europameisterschaft in der Schweiz (2. bis 27. Juli) erzielten Sydney Lohmann nach nur 14 Sekunden und in der 39. Minute, Lea Schüller (9.), Selina Cerci (26.), Klara Bühl (31.), Laura Freigang (43.) die Tore für den Olympia-Dritten von Paris.

Vier Tage nach dem 4:0 in Bremen gegen die Niederlande spielten die DFB-Frauen erneut groß auf. Für das Final Four in der Nations League im Herbst hatten sie sich schon zuvor qualifiziert. Vor 5150 Fans im Franz-Horr-Stadion zeigten allerdings die Österreicherinnen, die die EM-Teilnahme verpasst hatten, eine schwache Leistung.

Wück nominiert sein 23-köpfiges EM-Aufgebot am 12. Juni, ehe es am 19. Juni in die Vorbereitung nach Herzogenaurach geht.