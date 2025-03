Buenos Aires/Miami - Das Top-Duell der Erzrivalen Argentinien und Brasilien findet ohne die beiden Superstars statt. Nach Brasiliens Neymar muss nun auch Weltmeister Lionel Messi für die bevorstehenden Spiele der WM-Qualifikation passen. Der Kapitän wurde von Fußball-Nationaltrainer Lionel Scaloni nicht für die beiden Partien gegen Uruguay am 21. März und Brasilien am 25. März in den Kader berufen.

Medienberichten zufolge klagte der 37-jährige Messi nach dem 2:1 seines Vereins Inter Miami gegen Atlanta United am Sonntag über Muskelschmerzen. Daraufhin habe er sich entschieden, in den USA zu bleiben und sich auszukurieren, berichtete der Fernsehsender TyC Sports.

Neymar sagte Comeback ab

Zuvor hatte bereits Neymar sein Auswahl-Comeback nach rund 17 Monaten Verletzungspause abgesagt. Medienberichten zufolge plagt den 33-Jährigen eine Muskelverletzung im linken Oberschenkel. „Es schien, als stünde ein Comeback kurz bevor, aber leider werde ich das schwerste Trikot der Welt in diesem Moment nicht tragen können“, hatte Neymar selbst in einer Instagram-Story geschrieben. Neymar spielt nach seinem Aus in Saudi-Arabien inzwischen in der Heimat beim FC Santos.

Mit 25 Punkten steht das Weltmeister-Team von Nationalcoach Scaloni in Südamerika an der Spitze der Tabelle der Qualifikation für die Fußball-Weltmeisterschaft 2026 in den USA, Kanada und Mexiko. Brasilien ist mit 18 Zählern nur Fünfter hinter Uruguay, Ecuador und Kolumbien.