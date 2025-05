Mit Nick Woltemade, aber ohne Bayern- und BVB-Profis: Antonio Di Salvo hat den U21-Kader benannt, mit dem er den vierten deutschen EM-Titel holen will. Für einen Spieler wird der Juni extra-spannend.

Frankfurt/Main - Zum Start des EM-Countdowns verkündete U21-Nationaltrainer Antonio Di Salvo kurzerhand eine Entscheidung von Julian Nagelsmann - und damit eine spannende Doppelrolle. Saisonaufsteiger Nick Woltemade will in diesem Fußball-Sommer nicht nur die U21 zum Europameisterschaftstitel führen, sondern kann zuvor in der Nations League für die A-Nationalmannschaft debütieren. „Ich hoffe, dass er die A-Nationalmannschaft zum Nations-League-Titel schießen wird“, sagte Di Salvo, als er sein vorläufiges EM-Aufgebot bekanntgab.

Woltemade „hat Bock“

Mit Titel und Toren im Gepäck - so die Wunschvorstellung beim Deutschen Fußball-Bund - soll der Stuttgarter Pokalfinalist Woltemade dann als Führungsspieler bei der Endrunde vom 11. bis 28. Juni in der Slowakei glänzen. „Er hat Bock“, sagte Di Salvo. „Er wird uns nach der A-Nationalmannschaft auch weiterhelfen.“

Der von Bundestrainer Nagelsmann hochgelobte Woltemade spielt ebenso wie der Münchner Leihspieler Paul Wanner vom 1. FC Heidenheim im Personaltableau von Di Salvo eine wichtige Rolle. Die Club-WM-Teilnehmer Jonas Urbig vom FC Bayern sowie Karim Adeyemi und Maximilian Beier vom BVB fehlen dagegen im vorläufigen Kader - wie auch der Münchner Neuzugang Tom Bischof. Wegen Absagen durch die Club-WM wolle er nicht „jammern, sondern zielgerichtet nach vorne schauen“, betonte Di Salvo.

Club-WM? „Ich bin damit fein“

Der U21-Nationaltrainer berichtete, dass er im „ständigen Austausch“ mit den Club-Verantwortlichen wie Bayern-Sportvorstand Max Eberl gewesen sei. Urbig habe in dieser Saison in München „Topleistungen“ als Vertreter von Manuel Neuer gebracht. „Deswegen ist es für mich verständlich, dass Jonas fest eingeplant ist für die Club-Weltmeisterschaft“, sagte Di Salvo. Als Nummer 1 ist der Freiburger Noah Atubolu eine feste Größe im U21-Team.

Dass Adeyemi und Beier, deren Tore auf dem Weg zum EM-Ticket wichtig waren, nicht mit in die Slowakei reisen, hatte sich schon länger abgezeichnet. „Am Ende ist es dann auch eine schöne Erfahrung, die sie machen“, sagte Di Salvo. „Deswegen bin ich damit fein.“

Klare Wanner-Signale

Wanner, der noch nicht verkündet hat, ob er sich langfristig in der deutschen oder der österreichischen Nationalmannschaft sieht, wird nach der Relegation mit Heidenheim wie auch der Elversberger Debütant Elias Baum zum Team stoßen. „Er hat mir klar signalisiert, dass er die U21-EM spielen möchte“, sagte Di Salvo über die Bayern-Leihgabe.

Trotz der Schwierigkeiten durch die Club-WM zählt die DFB-Auswahl zu den Titelkandidaten. Nach dem Vorrunden-Aus im Sommer 2023 will die DFB-Auswahl wieder das Finale erreichen. Slowenien (12. Juni), Tschechien (15. Juni) und England (18. Juni) sind die Gruppengegner.

„Die Vorfreude ist riesig“, sagte Di Salvo. Das Trainingslager absolviert sein Team vom 26. Mai bis zum 4. Juni in Blankenhain. Bis zum EM-Start muss Di Salvo den Kader noch von 26 auf 23 Spieler reduzieren.

Kein Moukoko

Schon jetzt nicht dabei ist Torjäger Youssoufa Moukoko. Dem vom BVB nach Nizza ausgeliehenen Stürmer, der in seinen 15 U21-Länderspielen 13 Tore erzielte, fehlen Form und Spielpraxis.

Im Gegensatz zu Woltemade. Der 23-Jährige überzeugte nicht nur im Verein, sondern auch in der DFB-Auswahl. Nicht zuletzt bei seinem Dreierpack beim 3:1 im EM-Härtetest im März gegen Spanien. Spätestens seit diesem Gütezeichen wird der deutschen Mannschaft der vierte Titel nach 2009, 2017 und 2021 zugetraut.