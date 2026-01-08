Thomas Strunz fordert Klarheit im deutschen Tor: Warum Baumann jetzt die Nase vorn haben soll – und was das für ter Stegen und Neuer bedeutet.

Ter Stegen oder Baumann? - Zur Torwartfrage bei der WM gibt es viele Meinungen. (Archivbild)

München - Ungeachtet der weiteren Entwicklung bei Marc-André ter Stegen sollte sich Bundestrainer Julian Nagelsmann nach Meinung von Ex-Nationalspieler Thomas Strunz auf Oliver Baumann als Nummer eins für die Fußball-WM festlegen. Damit könnten „jegliche andere Diskussionen im Keim“ erstickt werden, sagte der Europameister von 1996 dem „Kicker“.

Nagelsmanns Aufgabe sei es, „in den kommenden Monaten in der Defensive, inklusive auf der Torwartposition, ein klares Bild zu kreieren“, so Strunz (57). Die Spieler bräuchten Klarheit, auf wen gesetzt wird. „Ter Stegen fehlt der Rhythmus, da gibt es zu viele Unwägbarkeiten“, meinte der langjährige Bundesligaprofi.

Der von einer langen Verletzungspause genesene ter Stegen hatte sich erst am Dienstag im Vorfeld des Supercup-Spiels des FC Barcelona gegen Athletic Bilbao (5:0) in Saudi-Arabien wieder am Knie verletzt und war zurück nach Spanien gereist. Barça-Sportdirektor Deco gab aber bereits Entwarnung. Es sei „nichts Ernstes“. Ungeklärt ist aber weiterhin die Zukunft des Ex-Gladbachers, der in Barcelona hinter Joan Garcia nur Ersatz ist.

Auch mit Blick auf die möglichen Rückkehr-Diskussionen von Manuel Neuer sollte Nagelsmann laut Strunz zu Baumann stehen. Der Hoffenheimer hatte ter Stegen in der WM-Qualifikation als deutsche Nummer eins gut vertreten.