London - Kaum Chancen, keine Tore: Der FC Arsenal und der FC Liverpool mit dem deutschen Fußball-Nationalspieler Florian Wirtz haben sich in einem schwachen Spitzenspiel der Premier League mit einem 0:0 getrennt. Spitzenreiter Arsenal baute den Vorsprung am 21. Spieltag auf den ersten Verfolger Manchester City damit wieder auf sechs Zähler aus. Liverpool ist weiter Vierter und hat nach wie vor 14 Punkte Rückstand auf die Londoner.

In einem Topduell mit nur wenigen Höhepunkten blieb auch Offensivstar Wirtz weitestgehend unauffällig. Arsenal kontrollierte in der ersten Hälfte das Spielgeschehen, ohne allerdings die ganz große Torgefahr auszustrahlen. Die mit Abstand beste Gelegenheit in den ersten 45 Minuten hatten die Reds, als Conor Bradley aus der Distanz an der Latte scheiterte (27. Minute).

Auch nach der Pause passierte nicht viel. Liverpool wirkte nun deutlich aktiver, konnte aber ebenfalls kaum Chancen kreieren. Arsenal gelang sogar erst in der Nachspielzeit der erste Torabschluss in Hälfte zwei. Einen Verletzungsschock gab es kurz vor Schluss für Liverpools Bradley, der mit einer Trage vom Platz gebracht werden musste.