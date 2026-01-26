Der Einstand endet mit einem kleinen Erfolgserlebnis: Marc-André ter Stegen steht bei seinem Girona-Debüt gleich von Beginn an im Tor. Ganz am Ende kann er sich auszeichnen.

Girona - Dem deutschen Nationaltorwart Marc-André ter Stegen ist bei seiner Premiere für den spanischen Erstligisten FC Girona durch einen ganz späten Treffer eine Pleite erspart geblieben. Der vom FC Barcelona an den Ligakonkurrenten ausgeliehene 33-Jährige bekam beim 1:1 (0:0) gegen den FC Getafe im engen Abstiegskampf der spanischen Liga lange Zeit kaum Möglichkeiten, sich auszuzeichnen. Bei der letzten Aktion verhinderte er dann mit einer sehenswerten Knie-Abwehr eine drohende Niederlage.

Nach knapp 30 Minuten leitete der technisch versierte Torhüter eine gute Offensivaktion der Gastgeber aus Katalonien ein. Viel bekam er insgesamt nicht zu tun. Kurz vor dem Pausenpfiff landete nach einer chaotischen Situation im Strafraum ein abgefälschter Schuss knapp neben dem Tor. Beim 0:1 durch Getafes Luis Vazquez aus kurzer Distanz war ter Stegen in der 59. Minute chancenlos. In der vierten Minute der Nachspielzeit glich Vitor Reis für Girona noch aus. Ter Stegen rettete dann sogar noch den Punkt.

Ausnahme bei Rückennummer

Mit der Rückennummer 22 stand der frühere Torwart von Borussia Mönchengladbach wenige Tage nach seinem Wechsel in der Startelf, zuvor hatte er seit Mai 2025 kein Ligaspiel mehr bestritten. Die Zeitung „Mundo Deportivo“ berichtete, dass der spanische Fußballverband eigentlich die Rückennummern 1, 13 und 25 für Torhüter vorsieht. Da alle Ziffern aber bei Girona an Torhüter vergeben sind, gab es offenbar für ter Stegen eine Ausnahme.

Der lange verletzte frühere Champions-League-Sieger will unbedingt wieder Spielzeit bekommen, nachdem er in Barcelona unter Trainer Hansi Flick seinen Stammplatz verloren hatte. Das große Ziel ist die Teilnahme an der WM im Sommer in den USA, Kanada, Mexiko. 2014 war ter Stegen von Gladbach aus Richtung Barcelona gewechselt.