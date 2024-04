Lissabon - Roger Schmidt droht nach einer empfindlichen Derby-Niederlage eine titellose Saison mit Benfica Lissabon. Der deutsche Coach verlor mit Portugals Fußball-Rekordmeister 1:2 (1:1) bei Sporting Lissabon. Sporting hat damit in der Tabelle nun vier Punkte Vorsprung vor Benfica sowie noch ein Spiel mehr als der Titelverteidiger.

In einer weitgehend ausgeglichenen Partie hatte Geny Catamo die Gastgeber schon in der ersten Minute in Führung gebracht. In der ersten Minute der Nachspielzeit gelang dem Außenverteidiger dann auch noch der etwas schmeichelhafte Siegtreffer. Alexander Bah (45.+3) traf zum zwischenzeitlichen Ausgleich für Benfica, das ab Donnerstag im Viertelfinale der Europa League gefordert ist.