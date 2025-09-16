Madrid - Xabi Alonso hat als Trainer von Real Madrid ein erfolgreiches Champions-League-Debüt gefeiert. Trotz mehr als halbstündiger Unterzahl gegen Olympique Marseille setzten sich die Königlichen am ersten Spieltag mit 2:1 (1:1) durch. Zwei Elfmeter von Superstar Kylian Mbappé (29./Foulelfmeter und 81./Handelfmeter) sorgten am Ende für den hart erkämpften Erfolg.

Timothy Weah (22.) hatte Marseille nach einem Fehler von Reals Arda Güler überraschend in Führung gebracht, zu mehr reichte es für Frankreichs Vizemeister aber nicht. Und das, obwohl die Gäste nach der Roten Karte gegen Dani Carvajal (72./Tätlichkeit) lange in Überzahl agierten.

Benfica blamiert sich

Auch die Tottenham Hotspur starteten erfolgreich in die neue Königsklassen-Spielzeit. Die Spurs mit dem Ex-Leipziger Xavi Simons in der Startelf gewann zuhause mit 1:0 (1:0) gegen den FC Villarreal. Ein Eigentor von Villarreal-Torhüter Luiz Júnior (4.) sorgte früh für den Endstand.

Benfica Lissabon dagegen erwischte gegen Außenseiter Qarabag FK aus Aserbaidschan einen krassen Fehlstart. Nach einer frühen 2:0-Führung unterlag Portugals Rekordmeister am Ende noch mit 2:3 (2:1). Enzo Barrenechea (6.) und Vangelis Pavlidis (16.) hatten die Gastgeber in Führung gebracht. Leandro Andrade (30.), Camilo Duran (48.) und Oleksij Kaschtschuk (86.) drehten die Partie dann aber zugunsten der Gäste.

Zuvor waren der FC Arsenal und Belgiens Meister Union Saint-Gilloise in den frühen Spielen ebenfalls erfolgreich gestartet. Arsenal siegte bei Athletic Bilbao dank der Tore von Gabriel Martinelli (72.) und Leandro Trossard (87.) mit 2:0 (0:0).

Saint-Gilloise holte im ersten Champions-League-Spiel der Vereinsgeschichte ein 3:1 (2:0) bei der PSV Eindhoven. Promise David (9.), Anouar Ait El Hadj (39.) und Kevin Mac Allister (81.) trafen für die Gäste. Mark van Bommels Sohn Ruben van Bommel (90.) gelang nur noch der Anschlusstreffer für die Niederländer.