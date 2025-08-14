Im Endspiel um den europäischen Supercup verliert Tottenham Hotspur gegen Paris Saint-Germain. Nach der Partie kommt es zu beleidigenden Kommentaren gegen einen ehemaligen Bundesliga-Profi.

London/Udine - Tottenham-Stürmer Mathys Tel ist nach der Supercup-Niederlage gegen Paris Saint-Germain in sozialen Medien rassistisch angegriffen worden. „Wir sind entsetzt über die rassistischen Beleidigungen, die Mathys Tel nach der Niederlage im UEFA-Supercup gestern Abend in den sozialen Medien erhalten hat“, teilte der Premier-League-Club einen Tag nach dem Spiel mit.

Champions-League-Sieger PSG bezwang Europa-League-Gewinner Tottenham im italienischen Udine mit 4:3 im Elfmeterschießen. Der ehemalige Bayern-Profi Tel verschoss dabei einen Elfmeter.

„Nichts anderes als Feiglinge“

Tel habe „Mut und Courage gezeigt, als er antrat, um einen Elfmeter zu schießen“, heißt es in der Stellungnahme weiter. „Diejenigen jedoch, die ihn beleidigen, sind nichts anderes als Feiglinge – sie verstecken sich hinter anonymen Benutzernamen und Profilen, um ihre abscheulichen Ansichten zu verbreiten.“

Tottenham kündigte rechtliche Schritte gegen jede Person an, die identifiziert werden könne. Dafür wolle man mit den Behörden und Betreibern der Plattformen zusammenarbeiten. Immer wieder werden vor allem schwarze Spieler Opfer von Rassismus in Fußball-Stadien.