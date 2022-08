PSG-Trainer Galtier schwärmt über „fröhlichen“ Neymar

Tel Aviv - Nach dem überzeugenden Sieg im französischen Supercup scheint ein möglicher Abschied von Superstar Neymar bei Paris Saint-Germain endgültig vom Tisch.

Er könne zwar „nichts über den Austausch zwischen uns verraten“, sagte PSG-Trainer Christophe Galtier, „aber ich habe einen fröhlichen, glücklichen und sehr professionellen Spieler“.

Neymar hatte beim locker herausgespielten 4:0 (2:0) des französischen Meisters gegen den FC Nantes in Tel Aviv gemeinsam mit Lionel Messi wie in besten Zeiten gezaubert. Bei einem direkt verwandelten Freistoß zum 2:0 zeigte der Brasilianer seine ganze Klasse, per Elfmeter stellte der 30-Jährige den Endstand her. „Ich bin zufrieden“, sagte Neymar: „Wir haben überzeugt.“

Das gilt vor allem für ihn selbst. Nachdem ein zuletzt spekulierter Verkauf des früheren Profis des FC Barcelona der Sport-Tageszeitung „L'Équipe“ zufolge von der Clubführung nicht mehr verfolgt wird, zeigt Neymar wieder frühere Topform. „Wir wissen, dass er ein Weltklassespieler ist“, sagte Galtier. Neymar sei „gut vorbereitet und fit“ zum Trainingsstart erschienen und habe seitdem keine Einheit verpasst, ergänzte der Coach.