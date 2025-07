Prinz William wird erneut in die Schweiz reisen. Der britische Thronfolger und Fußballfan will England im Finale der Frauen-EM vor Ort unterstützen. Sein Vater gratuliert zum Finaleinzug.

London - Der britische Thronfolger Prinz William wird das Finale der Fußball-Europameisterschaft der Frauen am kommenden Sonntag live im Stadion verfolgen. William, der auch Präsident des englischen Fußballverbandes ist, wird dafür nach Basel reisen. Das bestätigte eine Sprecherin des Kensington-Palastes auf Anfrage der Deutschen Presse-Agentur in London.

England hatte sich im Halbfinale gegen Italien durchgesetzt. Im Stadion St. Jakob-Park treffen die „Lionesses“ entweder auf Deutschland oder Spanien. William reist für das Finale zum zweiten Mal in diesem Monat in die Schweiz. In der Gruppenphase hatte er bereits den spektakulären Vorrundensieg der Engländerinnen gegen die Niederlande (4:0) in Zürich miterlebt.

König Charles gratuliert zum Finaleinzug

Nach dem Finaleinzug durch ein 2:1 nach Verlängerung gegen die Italienerinnen gratulierte König Charles dem Team von Trainerin Sarina Wiegmann mit einer Botschaft in sozialen Medien. „Meine Frau und ich sowie unsere gesamte Familie möchten euch, den stolzen "Lionesses", unsere herzlichsten Glückwünsche zum Erreichen des Finales der UEFA-Europameisterschaft aussprechen“, schrieb Charles III. Seine Botschaft unterzeichnete er traditionsgemäß mit „Charles R“ – das „R“ steht für „Rex“, das lateinische Wort für König.

„Euer Weg bis zu diesem Punkt war geradezu außergewöhnlich und zeigt eindrucksvoll das Können, die Entschlossenheit (und Nervenstärke!), für die euer Team zu Recht gefeiert wird. Angesichts des kämpferischen Geistes der Lionesses vermute ich, dass uns am Sonntag ein weiterer packender Auftritt bevorsteht. Eure Leistungen inspirieren weiterhin unzählige Mädchen und Frauen im ganzen Land und beweisen einmal mehr, dass mit Hingabe und Teamgeist alles möglich ist.“