Die DFB-Auswahl ist dicht dran am Final-Einzug bei der Europameisterschaft. Den Sieg der Spanierinnen nach Verlängerung stellt die Weltfußballerin sicher.

Zürich - Nach der 0:1-Niederlage der DFB-Fußballerinnen nach Verlängerung im EM-Halbfinale gegen Spanien heben die internationalen Medien besonders Torschützin Aitana Bonmatí hervor.

Spanien

„Marca“: „Aitana schreibt die Geschichte um. Ein Tor in der 113. Minute besiegelt den ersten Triumph gegen Deutschland und sichert das Ticket für das erste EM-Finale. Ein atemberaubendes Spiel, das durch ein Tor von Aitana sieben Minuten vor Ende der Verlängerung entschieden wurde.“

„Mundo Deportivo“: „Aitana macht sich zur Heldin, um eine weitere historische Tat zu vollbringen. Spanien setzt sich gegen Deutschland dank eines Geniestreiches der zweimaligen Weltfußballerin nach 112 Minuten durch und wird sein erstes EM-Finale gegen England bestreiten.“

„As“: „Blut, Schweiß und Aitana! Spanien hat den Unhold endlich besiegt. Am Ende gelingt ein Erfolg gegen Deutschland. Wie in den vergangenen beiden Jahren schafft es die Nationalmannschaft, Mauern zu durchbrechen und sich gegen alle Widrigkeiten zu behaupten.“

England

„BBC“: „Eine Revanche für das WM-Finale - was für ein Genuss! Deutschlands Spielerinnen sehen deprimiert aus, während alle von Spaniens Ersatzbank zum Feiern auf das Spielfeld stürmen. Ein erstes EM-Finale für Spanien, und sie werden hoffen, zwei Jahre nach ihrem WM-Triumph in Australien in der Schweiz weiteren Ruhm hinzuzufügen.“

„Guardian“: „Spanien wird Englands Gegner im Endspiel sein, damit ist eine wunderbare Neuauflage des WM-Finales sichergestellt. Aber das erzählt nicht im Ansatz die Geschichte eines Spiels, dessen Auflösung erst sieben Minuten vor Ende der Verlängerung erfolgte. Aitana Bonmatí, deren Hirnhautentzündung einen großen Schatten auf Spaniens Vorbereitung warf, musste einfach die Torschützin sein.“

Schweiz

„Blick“: „Aus der EM-Traum! DFB-Elf trauert Mega-Chance für Final nach. Spanien setzt sich in der Verlängerung gegen Deutschland durch und steht im EM-Final. Weltfußballerin Aitana Bonmati erlöst die Weltmeisterinnen. Bonmatis Geniestreich setzt Deutschland schachmatt. Der Sieg ist gleich in doppelter Hinsicht ein historischer. Noch nie stand Spanien im EM-Final. Und noch nie hatte die 'La Roja' sich zuvor gegen Deutschland durchgesetzt.“

Frankreich

„L'Equipe“: „Wie im Viertelfinale gegen Frankreich hatte sich das Team von Christian Wück dafür entschieden, den Gegner kommen zu lassen und lieber zu kontern. Und wie schon gegen 'Les Bleues' erwies sich dieser Plan als sehr effektiv. Mit einem Geniestreich, einem Schuss aus spitzem Winkel, überraschte Bonmatí Berger, die bis dahin fehlerlos war. Dank dieser genialen Eingebung der zweimaligen Weltfußballerin darf nun am Sonntag im ersten EM-Finale von einem formidablen Double träumen.“