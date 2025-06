Stuttgart - Die deutsche Fußball-Nationalmannschaft verliert das Spiel um Platz drei in der Nations League gegen Frankreich mit 0:2. Kylian Mbappé erzielte dabei sein 50. Tor im Nationaltrikot. In Frankreich und Spanien ordnet die Presse den Sieg für Frankreich in dem Prestigeduell ein.

Frankreich

„Le Figaro“: „Ein Lächeln und ein wenig Leichtigkeit zum Abschluss der Saison. Didier Deschamps und seine Truppe hätten vorher unterschrieben, diese Emotionen im kleinen Finale der Nations League zu erleben. Die französische Mannschaft gewann gegen Deutschland (0:2), das sich nicht gerade mit Ruhm bekleckerte.

„L'Équipe“: „Die französische Nationalmannschaft musste nicht gut spielen, um zur Halbzeit in Deutschland mit 1:0 zu führen. Das späte Tor von Kylian Mbappé (45.), das 50. seiner internationalen Karriere, belohnte weder den geringsten Druckmoment von Les Bleus noch die unermüdliche Aktivität des Kapitäns der französischen Nationalmannschaft. (...) Die zweite Halbzeit zeigte ein völlig anderes Bild: Die deutsche Mannschaft versuchte vergeblich, etwas aufzubauen, es fehlte an Ideen und Talent, während die Franzosen im Umschaltspiel ständig gefährlich waren. Im Gegensatz zu den Deutschen gewannen sie jedoch auch die Halbzeit, die sie dominierten.“

„Le Sud-Ouest“: „Les Bleus mit zwei Gesichtern, sie wussten, wie sie reagieren mussten. Nach einer schwachen ersten Halbzeit führte die neu formierte französische Nationalmannschaft glücklich mit 2:0 und sicherte sich den dritten Platz in der Nations League.“

„Le Parisien“: Wenn Les Bleus wissen, warum sie am Donnerstag gegen Spanien (4:5) verloren haben, ist es nicht sicher, ob sie verstehen werden, warum sie am Sonntag gegen Deutschland (2:0) gewonnen haben. Nachdem sie von den Harlem Globetrotters des Spiels weggefegt worden waren, haben sie mit Talent und viel Erfolg den dritten Platz in der Nations League erobert. Auf irrationale und spektakuläre Weise, eine magische Kombo.“

Spanien

Mundo deportivo: „In einem für Deutschland und Frankreich gleichermaßen spannenden Spiel, in dem es nicht um einen Titel ging, siegte die französische Mannschaft am Sonntag in Stuttgart mit 2:0 und sicherte sich damit den dritten Platz in der Nations League. Zu verdanken ist dies Kylian Mbappé, der ein Tor erzielte und ein weiteres für Olise vorbereitete, in einem Spiel, in dem die 'Mannschaft' dominierte, aber im Angriff den Biss vermissen ließ.“

„Sport“: „Historischer Mbappé frustriert großen ter Stegen.“

„As“: „Mbappé rettet die Ehre. (...) Und am Ende, als Deutschland schon die weiße Fahne hisste, kam der zweite Treffer für Frankreich. Mbappé, der den allgegenwärtigen ter Stegen nicht in den Griff bekam, leitete einen großartigen Konter ein, den Olise mit einem Pass des Stürmers, dem Rekordtorschützen der Nationalmannschaft, abschloss. Das 0:2, grausam für Nagelsmanns Mannschaft, süß für Deschamps, hat zwar keine internationale Bedeutung, ist aber ein schöner Abschluss für die Saison.“

„La Vanguardia“: „Mbappés Instinkt besiegt ter Stegens Deutschland im Trostfinale. Zaghafter Beifall von Kylian Mbappé und Deschamps. Und die Enttäuschung in den Augen von Nagelsmann und ter Stegen, nachdem sie das kleine Finale des eher schwachen Trostes verloren hatten.“

„Marca“: „Mbappé setzt seine Form fort und versenkt Deutschland. Den Unterschied machte Mbappé.