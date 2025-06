Rio de Janeiro - Die deutschen Volleyballerinnen haben den zweiten Sieg in der Nations League geschafft. Das Team des neuen Bundestrainers Giulio Cesare Bregoli setzte sich in Rio de Janeiro mit 3:1 (25:22, 25:18,22:25,25:23) gegen Tschechien durch. Den zuvor einzigen Sieg hatte die deutsche Auswahl gegen Südkorea erzielt.

Gegen die Olympiasiegerinnen aus Italien und die Weltranglisten-Zweiten aus Brasilien hatten die Spielerinnen einen Coup jeweils knapp verpasst. Camilla Weitzel (15) und Lina Alsmeier (je 14) holten nun die meisten Punkte gegen die Tschechinnen.

In der Nationenliga, in der die 18 besten Teams der Welt bei Männern und Frauen je zwölf Gruppenspiele an drei verschiedenen Spielorten austragen und die besten acht in die K.o.-Runde kommen, wollen die deutschen Frauen auch weiter an ihrer Form und dem Selbstbewusstsein für die Weltmeisterschaft ab Ende August in Thailand arbeiten. Zwischen den Turnieren steht noch die EM-Qualifikation an.