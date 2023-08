Prämien: So viel Geld gibt es im DFB-Pokal

RB Leipzig startet als Titelverteidiger in den DFB-Pokal.

Berlin - Es geht auch ums Geld: Die Vereine im DFB-Pokal spielen von diesem Freitag an nicht nur um den sportlichen Erfolg des Einzugs in die nächste Runde - sondern auch um die Prämien des Deutschen Fußball-Bundes.

Jeder der 64 Erstrunden-Teilnehmer erhält den Fixbetrag in Höhe von 215.600 Euro, in der zweiten Hauptrunde bekommt jeder Club 431.200 Euro. Insgesamt schüttet der DFB von der ersten Runde bis zum Halbfinale 69 Millionen Euro aus. „In der ersten Runde steigert sich die Prämie um drei Prozent zur Vorsaison“, teilte der Verband mit.

Für die Achtelfinalisten gibt es jeweils 862.400 Euro, im Viertelfinale winken 1.724.800 Euro. Die vier Halbfinalisten bekommen 3.449.600 Euro. Dazu kommen Einnahmen aus den Live-Übertragungen, die in den K.-o.-Runden festgelegt werden. Noch nicht festgelegt wurde die Prämie für die Teilnehmer am Finale am 25. Mai im Berliner Olympiastadion.