Schon am nächsten Wochenende startet in einigen Fußballstadien der ersten und zweiten Liga ein neues Projekt: Entscheidungen des VAR sollen direkt im Stadion erklärt werden.

Frankfurt/Main - Schiedsrichter werden die Entscheidungen des Videobeweises in der ersten und zweiten Fußball-Bundesliga künftig per Durchsage direkt den Zuschauern im Stadion erklären. Umgesetzt wird das Projekt zunächst in neun ausgewählten Arenen. Die Testphase nach dem Vorbild des Eishockeys oder des American Football beginnt bereits am kommenden Wochenende.

Bei den folgenden Spielen soll der Zusatz-Service angewandt werden, falls nötig: Bayern München - Holstein Kiel, FC St. Pauli - FC Augsburg und Fortuna Düsseldorf - SSV Ulm 1846 am Samstag. Sowie Eintracht Frankfurt - VfL Wolfsburg und Bayer Leverkusen - 1899 Hoffenheim am Sonntag. Ebenfalls Teil der Testphase sind danach die Stadien von Borussia Dortmund, des SC Freiburg, RB Leipzig und der SpVgg Greuther Fürth.

Ziel: Mehr Transparenz im Stadion

„Wir wollen das VAR-System besser und transparenter machen“, sagte Sportvorstand Max Eberl vom FC Bayern München, der in der Kommission „Fußball“ der DFL sitzt. In diesem neunköpfigen Gremium der Deutschen Fußball Liga wurde das sogenannte „Public Announcement“ in den Stadien beschlossen.

Für die Kommunikation zwischen dem Schiedsrichter und seinen Assistenten gibt es schon jetzt eine Funkverbindung auf dem Spielfeld und zu den Videoassistenten in Köln. Für die neuen Stadiondurchsagen muss der Unparteiische künftig nur noch eine Verbindung mit den Lautsprechern der jeweiligen Arena freischalten.