Offiziell: Ex-Weltmeister Draxler verlängert in Katar

Doha - Der ehemalige Fußball-Weltmeister Julian Draxler hat einen neuen Vertrag beim katarischen Club Al-Ahli SC unterschrieben. Wie der Verein aus Doha mitteilte, handelt es sich um einen Dreijahresvertrag bis 2028. „Julian ist hier, um zu bleiben und zu dominieren“, schrieb Al-Ahli auf Instagram.

Laut dem TV-Sender Sky lehnte der Mittelfeldspieler alle anderen Angebote ab. Ein Abgang aus Katar sei dabei nie ein Thema gewesen. Der ursprüngliche Vertrag des 31-Jährigen lief noch bis kommenden Sommer. Mit der Verlängerung soll Draxler nun sogar zum Vereinsbotschafter aufsteigen.

Von Paris nach Katar

Draxler war im September 2023 von Paris Saint-Germain nach Katar gewechselt, nachdem er beim französischen Topclub keine Rolle mehr gespielt hatte.

Bei Al-Ahli ist das anders: In der Liga lief Draxler in der laufenden Saison bislang neunmal auf und kam dabei auf sechs Tore und sechs Vorlagen. In der Tabelle der Qatar Stars League steht Al-Ahli mit 22 Punkten nach elf Spielen auf dem dritten Rang.