Nagelsmann an Rüdiger: „Freue mich auf besseres Verhalten“

Bundestrainer Nagelsmann spricht vor dem Final Four

Herzogenaurach - Fußball-Bundestrainer Julian Nagelsmann hat Nationalspieler Antonio Rüdiger nach dessen Unbeherrschtheit im spanischen Pokalfinale eine klare Ansage gemacht. „Er weiß meine Meinung, dass es nicht gut ist und dass das Limit auch erreicht ist. Er weiß auch, dass das nicht mehr passieren darf, sonst hat es größere Konsequenzen. Wir sind sehr transparent“, sagte Nagelsmann bei einer Pressekonferenz in Herzogenaurach.

Rüdiger hatte kurz vor dem Ende der Verlängerung des Pokal-Endspiels gegen den FC Barcelona (2:3) den Schiedsrichter beschimpft und ihn mit einem Gegenstand beworfen. Der einige Minuten zuvor bereits ausgewechselte Abwehrspieler von Real Madrid sah dafür die Rote Karte - und entschuldigte sich am nächsten Tag. Später wurde er für sein Verhalten für sechs Spiele gesperrt.

Rüdiger nun „in der Chancephase“

Der 32-Jährige ist einer der Vize-Kapitäne hinter Spielführer Joshua Kimmich. „Irgendwann müssen wir die Entschuldigung auch akzeptieren. In der Chancephase befindet er sich jetzt. Das ist für mich auch erledigt. Ich freue mich auf besseres Verhalten in Zukunft“, adressierte Nagelsmann an seinen Abwehrchef.

Für das Final-Four-Turnier der Nations League vom 4. bis 8. Juni ist der Profi von Real Madrid nicht nominiert worden, nachdem Rüdiger zuletzt wegen einer Knie-OP einige Wochen gefehlt hatte. Der Verteidiger peilt sein Comeback bei der Club-WM an.