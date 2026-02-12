Keine Preis-Algorithmen, keine Luxus-Tickets: Die UEFA stellt bei der EM 2028 faire Preise in Aussicht. Was steckt hinter Ceferins Seitenhieb gegen Infantino?

Brüssel - Mit einem verbalen Seitenhieb Richtung FIFA und deren Präsident Gianni Infantino hat UEFA-Chef Aleksander Ceferin den Fans günstige Tickets bei der nächsten Fußball-Europameisterschaft versprochen. Fußball sei „Identität, es ist keine Industrie, und es ist Gemeinschaft, es ist keine Ware“, sagte der Präsident der Europäischen Fußball-Union beim Kongress des Verbandes in Brüssel.

„Die Überzeugung leitet unsere Entscheidungen. Aus diesem Grund setzt sich die UEFA weiterhin stark für den fan-freundlichen Ticketverkauf ein. Am deutlichsten wird dies bei der Euro 2028, wo faire und transparente Prinzipien und nicht Preis-Algorithmen die Fans an die erste Stelle setzen. Wir werden Familien nicht durch hohe Preise ausschließen und Loyalität nicht in Luxus verwandeln“, versicherte Ceferin.

Die EM in zwei Jahren findet in England, Wales, Schottland und Irland statt. Genaue Ticketpreise nannte der Slowene noch nicht.

Aufregung um hohe WM-Preise

Zuletzt hatte es massive Kritik an hohen Ticketpreisen bei der WM in den USA, Mexiko und Kanada in diesem Sommer gegeben. Wie bei Sportereignissen in den USA üblich wurde von der FIFA ein dynamisches Preissystem etabliert, das sich durch Nachfrage reguliert. Nach großer Empörung war nachträglich für die treuesten Anhänger der jeweiligen Teams eine Kategorie mit noch günstigeren Tickets in allerdings begrenzter Anzahl eingeführt worden.