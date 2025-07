Sheffield - Mitten in der Saisonvorbereitung hat der deutsche Trainer Danny Röhl den englischen Fußball-Zweitligisten Sheffield Wednesday verlassen. Die Trennung sei im Einvernehmen erfolgt, teilte der von finanziellen Problemen geplagte Club mit.

Das erste Saisonspiel steht für Wednesday bereits am 10. August gegen den Premier-League-Absteiger Leicester City an. „Dieser Sommer ist schwierig gewesen“, schrieb Röhl in einem Instagram-Post. Der 36-Jährige war in der vergangenen Saison bei RB Leipzig und dem Hamburger SV als Kandidat gehandelt worden.

Spielergehälter und Ablösesummen unbezahlt

Im Juni hatte der englische Ligaverband gegen Sheffield Wednesday eine Transfersperre ausgesprochen, da der Club Ablösesummen und Spielergehälter nicht bezahlt haben soll. Laut englischen Medien reichten mehrere Spieler daher ihre Kündigung ein. Einschließlich des laufenden Sommers darf Wednesday in den nächsten drei Wechselperioden kein Geld für Transfers ausgeben, der Club hat jedoch Einspruch eingelegt.

Röhl hatte seine Trainerkarriere bereits als 22-Jähriger in der Jugend von RB Leipzig begonnen und wurde dort unter Ralph Hasenhüttl zum Co-Trainer befördert. Unter Niko Kovač kam er in derselben Position zum FC Bayern und folgte dessen Nachfolger Hansi Flick später zur deutschen Nationalmannschaft. Bei Sheffield Wednesday übernahm er im Oktober 2023 erstmals als Cheftrainer und führte den Club zweimal zum Klassenerhalt.