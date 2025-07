München/Vancouver - Der Wechsel von Thomas Müller zu den Vancouver Whitecaps in die Major League Soccer (MLS) steht einem Medienbericht zufolge kurz vor dem Abschluss. Die Kanadier einigten sich mit dem Ligarivalen FC Cincinnati, berichtete die „Bild“. Das Team aus dem Osten der USA besitzt die Transferrechte an Müller für die MLS.

Laut „Bild“ zahlt Vancouver einen gestaffelten Betrag an Cincinnati, der sich in den kommenden zwölf Monaten auf rund 400.000 Euro belaufen wird. Müller soll demnach zum 1. August in Vancouver seinen Vertrag unterschreiben. Sein erster Einsatz für Vancouver könnte der Weltmeister von 2014 am 10. August bei den San José Earthquakes bestreiten.

Zuvor hatten bereits die Zeitungen „Vancouver Sun“ und „The Province“ unter Verweis auf Quellen innerhalb der Liga über den nahenden Wechsel berichtet. Sie berichteten von einem Zweijahresvertrag.

Müller neues Gesicht der Liga?

Müller selbst hatte nach seinem Abschied vom FC Bayern München in einem Video am Wochenende schon angedeutet, dass es für ihn nun „übern großen Teich“ gehe, also nach Nordamerika.

Laut „Bild“ hatte sich bereits die Liga in den Fall eingeschaltet, um zu vermitteln. Denn die MLS bekommt nach anderen Alt-Stars wie Ex-Weltfußballer Lionel Messi (Inter Miami) mit dem zweimaligen Champions-League-Sieger und 13-maligen deutschen Meister ein neues Werbegesicht.