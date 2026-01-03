Nach wenigen Stunden bei Milan stand Niclas Füllkrug direkt auf dem Platz – und fühlt sich schon angekommen. Das nährt auch seine WM-Hoffnungen.

Mailand - Nationalspieler Niclas Füllkrug sieht sich nach dem Blitz-Debüt für die AC Mailand in seinen Hoffnungen auf einen positiven Neubeginn im WM-Jahr bestätigt. „Perfekter Einstand, perfekter Start ins neue Jahr. Bin sehr geehrt, gleich mein erstes Spiel gespielt zu haben. Fühle mich schon zuhause, obwohl mein erstes Heimspiel erst noch kommt - kann es nicht erwarten“, schrieb der 32-Jährige nach dem 1:0 von Milan bei Cagliari Calcio bei Instagram.

Füllkrugs Wechsel von West Ham United zum italienischen Spitzenclub war erst wenige Stunden vor der Partie offiziell vollzogen worden. Milan leiht den in England zuletzt unzufriedenen Angreifer zunächst nur aus, besitzt aber auch eine Kaufoption. In Cagliari wurde Füllkrug in der 69. Minute für den Siegtorschützen Rafael Leao eingewechselt.

Die Zeitung „La Repubblica“ erkannte in dem deutschen Neuzugang „endlich einen wahren Mittelstürmer“ bei den Rossoneri. Auch der „Corriere dello Sport“ meinte im Hinblick darauf, dass Milan zuletzt auf der Position Sorgen hatte: „Das Mittelstürmerproblem ist dabei, gelöst zu werden.“ Durch den Erfolg übernahmen die Mailänder vorerst die Tabellenführung in der Serie A.

Kein Glück in der Premier League

Füllkrug will sich über Einsätze und Tore bei Milan auch für den WM-Kader von Bundestrainer Julian Nagelsmann empfehlen. Der Mittelstürmer war nach der EM 2024 für knapp 30 Millionen Euro von Borussia Dortmund nach London gewechselt. Verletzungsprobleme und bereits zwei Trainerwechsel bei West Ham verhinderten seinen Durchbruch in der Premier League. Auch der VfL Wolfsburg soll Interesse an Füllkrug gehabt haben.