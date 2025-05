Buenos Aires - Nach seiner Muskelverletzung kehrt Superstar Lionel Messi in die argentinische Fußball-Nationalmannschaft zurück. Der 37-Jährige steht im vorläufigen Kader für die kommenden Qualifikationsspiele zur Weltmeisterschaft 2026, wie der argentinische Fußballverband mitteilte. Wegen einer Muskelverletzung hatte Messi die beiden vergangenen Spiele der WM-Qualifikation gegen Uruguay und Brasilien im März verpasst.

Argentinien trifft am 5. Juni auf Chile und am 10. Juni auf Kolumbien. Als Tabellenerster in Südamerika ist der amtierende Weltmeister für die nächste WM in den USA, Kanada und Mexiko aber bereits qualifiziert.

Nach den WM-Qualifikationsspielen soll Messi auch am 15. Juni bei der Eröffnungspartie der Club-WM zwischen seinem Verein Inter Miami und dem ägyptischen Club Al Ahly auf dem Platz stehen.