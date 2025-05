In einer Wohnung bricht ein Feuer aus. Vater, Mutter und die Kinder sind noch in dem Gebäude. Ein Nachbar handelt sofort.

Hannover - Mit einer Leiter hat ein Nachbar eine Mutter und ihre drei Kinder aus einer brennenden Wohnung in Hannover gerettet. Wie die Feuerwehr mitteilte, konnten die vier die Wohnung im ersten Stock mit der Hilfe des Nachbarn über den Balkon verlassen. Die eingetroffenen Feuerwehrleute brachten den Angaben zufolge den Vater am Abend über den Balkon in Sicherheit.

Sanitäter versorgten die Geretteten und brachten sie ins Krankenhaus. Demnach zog sich der Vater leichte Brandverletzungen zu. Die Kinder, die Mutter und der Nachbar erlitten eine Rauchvergiftung.

Der Brand wurde den Angaben zufolge schnell gelöscht. Dennoch sei die Wohnung nicht mehr bewohnbar, hieß es von der Feuerwehr. Warum das Feuer ausbrach, war zunächst unklar. Die Polizei nahm die Ermittlungen auf.