Lionel Messi ist wieder einmal der entscheidende Mann bei Inter Miami. Er darf auf die nächste Trophäe hoffen. Marco Reus ist dagegen mit seinem Team ausgeschieden.

Miami - Superstar Lionel Messi hat Inter Miami ins Finale des nordamerikanischen Leagues Cups geführt. Gegen Orlando City drehte der argentinische Fußball-Weltmeister mit zwei Treffern in der Schlussphase die Partie und Miami gewann noch 3:1 (0:1).

Nach der Führung für Orlando durch Marco Pašalić (45.+1) kurz vor der Pause glich Messi (77.) per Elfmeter aus, ehe der achtmalige Weltfußballer elf Minuten später Miami in Führung (88.) brachte. Telasco Segovia (90.+1) sorgte dann für den Endstand. Orlando spielte nach einer Roten Karte gegen David Brekalo ab der 75. Minute in Unterzahl.

Im Finale am Sonntag treffen Messi und Co. auf die Seattle Sounders, die sich im zweiten Halbfinale mit 2:0 (1:0) gegen den MLS-Cup-Sieger Los Angeles Galaxy mit Ex-Nationalspieler Marco Reus durchsetzten. Messi hatte bereits 2023 in seiner ersten Saison für Miami den Leagues Cup gewonnen. Zuletzt hatte der 38-Jährige zwei Spiele wegen einer Muskelverletzung im Oberschenkel verpasst.

Messi will zweiten Leagues-Cup-Titel

„Die Wahrheit ist, dass ich in der ersten Halbzeit noch ein wenig Angst hatte, aber in der zweiten Halbzeit war ich etwas lockerer“, sagte Messi nach dem Spiel. „Aber ich wollte dabei sein. Ich habe mich auf dieses Spiel vorbereitet, weil ich wusste, wie wichtig es ist. Der Gegner war sehr stark, er hat uns dieses Jahr in beiden Spielen geschlagen.“