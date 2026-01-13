Auch nach dem Aus von Trainer Ruben Amorim läuft es nicht bei Manchester United. Nun soll ein alter Bekannter bis zum Saisonende übernehmen.

Michael Carrick soll zum zweiten Mal Interimscoach bei Manchester United werden. (Archivbild)

Manchester - Manchester United steht nach der Trennung von Trainer Ruben Amorim kurz vor der Verpflichtung eines Nachfolgers. Wie britische Medien übereinstimmend berichten, soll der frühere United-Profi Michael Carrick bis zum Saisonende Interimstrainer werden. Eine grundsätzliche Einigung zwischen dem Club und dem 44-Jährigen sei demnach schon erzielt worden.

Carrick war schon einmal Interimstrainer bei Man United

Es wäre schon das zweite Mal, dass Carrick das Amt übernimmt. Der ehemalige Mittelfeldspieler hatte das Traineramt bereits im Jahr 2021 für drei Spiele inne, nachdem sich der Club von Ole Gunnar Solskjær getrennt hatte. Zuvor war Carrick Teil der Trainerteams unter Solskjær und dessen Vorgänger José Mourinho gewesen. Carricks Nachfolger war damals Ralf Rangnick, der das Amt ebenfalls interimsweise bis zum Saisonende übernahm.

Nach dem Aus von Amorim im Old Trafford wurde die Mannschaft zunächst von Carricks ehemaligem United-Kollegen Darren Fletcher betreut. Unter Fletchers Leitung kam das Team nicht über ein 2:2 gegen Burnley hinaus und schied im FA-Cup mit 1:2 gegen Brighton aus.

Mehr als 400 Spiele für Man United

Als Spieler trug Michael Carrick von 2006 bis 2012 das Man-United-Trikot. In dieser Zeit absolvierte er weit über 400 Pflichtspiele für den Premier-League-Club, gewann fünf Meistertitel und die Champions League.

Im Oktober 2022 wurde er Cheftrainer beim FC Middlesbrough und führte den damaligen Zweitligisten in die Aufstiegs-Playoffs. Im Sommer 2025 trennte sich der Club von ihm, nachdem Middlesbrough zwei Jahre in Serie die Playoffs verpasst hatte.