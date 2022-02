Mbappé trifft spät: Paris Saint-Germain gewinnt gegen Rennes

Paris - Starspieler Kylian Mbappé hat Paris Saint-Germain mit einem Tor in der Nachspielzeit den vierten Ligasieg in Folge gesichert.

Dank des Treffers (90.+3) gewann PSG mit 1:0 (0:0) gegen Stade Rennes. Paris führt die französische Fußballliga mit nun 59 Punkten souverän an vor Olympique Marseille (43 bei einem Spiel weniger). Rennes (37) belegt Platz fünf.

Mbappé hatte in der ersten Halbzeit Pech, als er nach einem Konter nur den Pfosten traf (40.). Der deutsche Nationalspieler Julian Draxler spielte von Beginn an und wurde nach gut einer Stunde ausgewechselt. Für ihn kam Ángel Di María in die Partie (66.).