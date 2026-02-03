Berlin - Rekordnationalspieler Lothar Matthäus hat Mitgefühl mit Torhüter Marc-André ter Stegen nach dessen neuerlicher Verletzung. Der 33-Jährige hatte sich im zweiten Spiel für seinen neuen Club FC Girona eine Blessur am Oberschenkel zugezogen. Ter Stegen wollte durch den Wechsel weg vom FC Barcelona Spielpraxis sammeln, um sich für die Weltmeisterschaft im Sommer zu empfehlen.

Laut spanischen Medien könnte ter Stegen bis zu zwei Monate ausfallen. „Wenn sich das bestätigt, wird es Ende März, bis er wieder spielen kann. Dann muss er die WM-Teilnahme wahrscheinlich abschreiben“, sagte Matthäus dem TV-Sender Sky. „Das wäre eine persönliche Tragödie und tut mir sehr leid für ihn“, fügte der 64 Jahre alte TV-Experte und Weltmeister von 1990 hinzu.

Noch vier Länderspiele bis zur WM

Die DFB-Auswahl tritt am 27. März in der Schweiz an und empfängt drei Tage später in einem weiteren WM-Test das Team aus Ghana. Sollten sich die Berichte über die Ausfalldauer bestätigen, wäre ter Stegen in diesen Spielen voraussichtlich nicht dabei. Danach folgen vor der WM nur noch Partien am 31. Mai gegen Finnland und am 6. Juni bei WM-Mitgastgeber USA.

Der FC Girona, an den ter Stegen ausgeliehen ist, hatte am Montag nur die Verletzung bestätigt. Der Club aus Katalonien kündigte weitere Untersuchungen an und nannte keine Ausfallzeit.