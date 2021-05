Magdeburg und Halle feiern den Klassenerhalt

Magdeburg/Halle (Saale) - Auch in der kommenden Saison wird es in der dritten Liga ein Sachsen-Anhalt-Derby geben. Mit einem 3:0 in Saarbrücken machte der 1. FC Magdeburg am Mittwochabend den Klassenerhalt auch rechnerisch perfekt. Drei Spiele vor Schluss haben die Magdeburger zehn Punkte Vorsprung auf den ersten Abstiegsplatz.

Der Hallesche FC ist nach den Spielen vom Mittwochabend ebenfalls sicher weiterhin Drittligist. Zwar ist der KFC Uerdingen „nur“ neun Punkte hinter Halle. Da Uerdingen jedoch noch gegen Kaiserslautern antreten muss, kann Halle selbst im schlimmsten aller Fälle nur noch 16. werden. Der Klassenerhalt ist damit sicher.

Nach dem Siegerbier am Dienstagabend können die HFC-Kicker nun also endgültig auf den Klassenerhalt anstoßen. (mz/slo)