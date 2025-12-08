Seit gut vier Jahren spielt Lukas Podolski beim polnischen Erstligisten Gornik Zabrze. Nun gehört dem Fußball-Weltmeister von 2014 dort mehr als ein eigenes Trikot.

Zabrze - Lukas Podolski hat sich bei seinem Club Gornik Zabrze eingekauft. Wie der Fußball-Weltmeister von 2014 und der polnische Erstligist mitteilten, hat der 40-Jährige über seine Firma LP Holding GmbH 104.611 Namensaktien der Gornik Zabrze SA erworben. Dies entspreche 8,3 Prozent des Aktienkapitals, wodurch Podolski zum zweitgrößten Anteilseigner werde.

„Der Einstieg von Lukas Podolski in die Aktionärsstruktur ist der erste formale Schritt zur Übernahme des Vereins und unterstreicht sein langjähriges und aufrichtiges Engagement für die Entwicklung von Gornik“, teilte der Club mit. Die Stadt Zabrze als größter Anteilseigner hatte den noch laufenden Privatisierungsprozess eingeleitet.

Der im nahegelegenen polnischen Gliwice (Gleiwitz) geborene Podolski spielt seit 2021 für Zabrze. „Gornik Zabrze ist mein Verein, meine Heimat und meine Fußballfamilie. Ich freue mich riesig, den nächsten Schritt zu gehen und mich offiziell an der Zukunft von Gornik zu beteiligen. Ich glaube an dieses Projekt und die Menschen dahinter. Ich möchte, dass sich der Verein auf einem soliden Fundament weiterentwickelt – sportlich, organisatorisch und wirtschaftlich“, sagte Podolski laut der Vereinsmitteilung.