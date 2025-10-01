Nach der Pleite gegen Galatasaray Istanbul steht auch der deutsche Nationalspieler wieder im Fokus. Ein ehemaliger Reds-Profi spricht sich dafür aus, Wirtz erst einmal draußen zu lassen.

Istanbul - Nach der Pleite des FC Liverpool in der Champions League bei Galatasaray Istanbul hat Reds-Legende Jamie Carragher sich dafür ausgesprochen, Florian Wirtz erstmal draußen zu lassen.„Er ist einfach überhaupt nicht auf der Höhe“, sagte Gallagher laut „Daily Mail“ nach dem 0:1 der Reds in Istanbul. Im Moment stimme die Balance in der Mannschaft nicht, und der deutsche Nationalspieler sei der offensichtlichste Fall.

Wirtz sei ein junger Spieler, der in eine neue Liga gekommen sei und noch viel Zeit vor sich als Spieler von Liverpool habe. „Aber im Moment denke ich, dass er aus der Mannschaft herausgenommen werden muss, damit Liverpool zu dem zurückkehren kann, was es in der letzten Saison war, und dann von dort aus Selbstvertrauen aufbauen und defensive Stabilität entwickeln kann“, befand der 47-Jährige, der seine gesamte Karriere für den FC Liverpool gespielt hat. „Denn im Moment ist es ein Chaos.“

„Eingewöhnungsphase dauert frustrierender Weise noch an“

Wirtz wechselte im Sommer für bis zu 150 Millionen von Bayer 04 Leverkusen zum englischen Traditionsverein. Der 22-Jährige unterschrieb bei den Reds einen Vertrag, der bis Mitte 2030 gültig ist. Auch im neunten Einsatz gelang Wirtz noch kein Treffer. Für Liverpool war es die zweite Niederlage binnen weniger Tage, zuvor hatte die Mannschaft von Trainer Arne Slot in der Premier League 1:2 gegen Crystal Palace verloren.

„Die Eingewöhnungsphase dauert frustrierender Weise noch an“, schrieb das „Liverpool Echo“. Wirtz warte noch immer auf den großen Durchbruch, und Slot müsse schnell herausfinden, wie er den offensiven Mittelfeldspieler am besten einsetzen könne. Der „Express“ hob auch ein paar gute Aktionen von Wirtz hervor, betonte aber: „Liverpool braucht noch viel mehr von einem Spieler, auf den sie so viel gesetzt haben. Wirkt nicht selbstbewusst.“