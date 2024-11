Frankfurt/Main - Der Deutsche Fußball-Bund hat mit Arno Michels den langjährigen Assistenten von Top-Trainer Thomas Tuchel als Ausbilder der Pro Lizenz dazugeholt. Der 57-Jährige erhielt einen ab 1. Januar 2025 gültigen Vierjahresvertrag, wie der Verband mitteilte. Michels fördert künftig Trainer im Hochleistungsbereich und tritt die Nachfolge von Daniel Niedzkowski an, der zu Brighton & Hove Albion in die Premier League wechselt.

In England arbeitete auch Michels erfolgreich. Gemeinsam mit Tuchel, dem neuen Nationaltrainer der „Three Lions“, war er mehr als 13 Jahre bei Clubs wie Borussia Dortmund, Paris Saint-Germain, dem FC Chelsea und dem FC Bayern München tätig. Unter anderem gewannen sie gemeinsam die Champions League und nationale Meisterschaften.

„Das Tätigkeitsfeld passt sehr gut zu meiner nächsten Lebensphase, in der ich bewusst eine neue Position einnehmen möchte: Weg vom Tagesgeschäft eines Vereinstrainers sehe ich mich in der Rolle des Mentors und Ausbilders“, sagte Michels, der im Januar zusammen mit Markus Reiter am DFB-Campus in Frankfurt den ersten Lehrgang leiten wird.