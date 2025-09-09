Berlin - Ex-Weltmeister Toni Kroos hat die Hoffnung auf eine erfolgreiche WM der deutschen Fußball-Nationalmannschaft trotz zuletzt dürftiger Auftritte gegen die Slowakei und Nordirland noch nicht aufgegeben. „Dass man aktuell meilenweit davon entfernt ist, über den Weltmeister-Titel zu sprechen, ist so. Aber: Die ist ja nicht diesen Sommer gewesen, sondern erst nächsten Sommer. Stand jetzt sind wir meilenweit entfernt und wirklich nicht gut, aber im Sommer, lass mal die richtigen Spieler noch fit werden...“, sagte der 35-Jährige im Podcast „Einfach mal Luppen“ mit seinem Bruder Felix.

Grund für seinen Optimismus sind seine Erfahrungen mit Real Madrid. Er habe im September und Oktober auch oft zu Recht gehört, dass der Club in diesem Jahr kein Favorit auf die Champions League sei. „Im Mai sah das oft anders aus“, sagte Kroos, der insgesamt sechsmal die Königsklasse gewonnen hat, davon fünfmal mit Real.

Zu wenige internationale Topspieler

Dennoch übte der ehemalige Mittelfeldstar, der im Sommer 2024 nach der Heim-Europameisterschaft seine Karriere beendet hatte, auch Kritik an der Nationalmannschaft. Man könne aktuell nicht aus einem Topf mit 50 internationalen Topspielern auswählen, urteilte er. „Wenn wir dann noch einen Schritt höher über internationale Klasse gehen, da wird es dann ganz eng. Mit den Spielen, die sie jetzt vor der Brust hatten, sollte es trotzdem reichen“, befand Kroos.

Zum Auftakt der Qualifikation für die WM im kommenden Jahr in den USA, Kanada und Mexiko hatte die Auswahl von Bundestrainer Julian Nagelsmann mit 0:2 in der Slowakei verloren und mühevoll mit 3:1 gegen Nordirland gewonnen. Dabei fehlten unter anderem die Offensivkräfte Jamal Musiala und Kai Havertz wegen Verletzungen. Dritter Kontrahent in der Gruppe A ist Luxemburg.

Kroos: In der Gruppe kann man nicht ausscheiden

Es fehle Selbstvertrauen und daher Selbstverständnis, wodurch alles gehemmt wirke, meinte Kroos. „Ich bin auf der Seite - und möge das vielleicht auch einen Tick mehr wehtun -, dass wir uns gar nicht so einfach tun aktuell gegen solche Gegner, qualitativ homogen genug zu spielen. Da reden wir nicht über die Qualität jedes Einzelnen, aber das Gesamte“, erklärte er.

Von der Qualifikation für die WM ist Kroos dennoch überzeugt. „Das große Glück ist ja, dass wir eine Gruppe bekommen haben, in der man gar nicht ausscheiden kann“, betonte er.