Nyon - Julian Nagelsmann setzte zuerst ein Pokerface auf, kaute kurz auf seinem Kaugummi, doch dann huschte ein leichtes Lächeln um seine Mundwinkel. Italien. Dieser Gegner für das Viertelfinale in der Nations League löst natürlich auch beim Bundestrainer besondere Gefühle aus. „Ich freue mich darauf. Es ist ein toller Gegner, der jetzt langsam zu alter Stärke gefunden hat“, sagte Nagelsmann in einer ersten Reaktion gleich nach der Loszeremonie in Nyon in einem UEFA-Interview.

Die Fußball-Nationalmannschaft tritt in der ersten K.o.-Runde am 20. März zunächst in Italien an, am 23. März kommt es dann zum Rückspiel um den Einzug in die Endrunde. Für die Heimpartie hat der DFB noch keinen Spielort benannt. Durch die Auslosung sind die Chancen gestiegen, dass das Finalturnier vom 4. bis 8. Juni in Deutschland und dann wahrscheinlich in München und Stuttgart stattfindet.

Der Grund: Der DFB und der italienische Verband gelten als aussichtsreichste Kandidaten für den Zuschlag. Mit den anderen Gegner-Optionen, Dänemark und besonders Kroatien, wäre die Ausgangslage für den Turnierzuschlag schlechter gewesen. Da Deutschland und Italien nun gegeneinander spielen, könnte die UEFA wie erhofft sehr zeitnah festlegen, dass der Sieger dieses Viertelfinals zum Ausrichter des Finalturniers wird.

Für ein Miniturnier ein Jahr nach der Heim-EM muss die Nationalmannschaft natürlich noch gegen Italien bestehen. Ein „Duell auf Augenhöhe“ prognostizierte Nagelsmann. „Sie sind wie wir noch nicht am Ende ihres Weges. Sie spielen offensiven, attraktiven Fußball“, lobte der 37-Jährige den Kontrahenten.

Ein anderer Kracher bleibt Nagelsmann aber in jedem Fall bis zu einem möglichen Finale erspart. Spanien, das im Viertelfinale gegen die Niederlande spielt, kann frühestens im Endspiel Gegner der DFB-Elf sein. Im Halbfinale wäre der deutsche Kontrahent der Sieger des Viertelfinals zwischen Portugal um Superstar Cristiano Ronaldo und Dänemark.

Gegen Spanien frühestens im Finale

Eine mögliche Revanche für das EM-Aus in diesem Sommer gegen Spanien wäre sicherlich Nagelsmanns Wunschszenario für das Endspiel und die Krönung des bislang mit Abstand besten Abschneidens in der Nations League.

Deutschland hatte sich mit vier Siegen und zwei Remis als Gruppensieger souverän für das Viertelfinale qualifiziert. Italien landete in seiner Gruppe hinter Frankreich auf dem zweiten Platz. Die jüngste Bilanz gegen die Squadra Azzura ist durchaus positiv. Der einstige Angstgegner wurde in der Gruppenphase der Nations League 2022 mit 5:2 geschlagen - der letzte große Sieg von Hansi Flick als Bundestrainer.

Das letzte Turnierspiel gegen Italien war das dramatische 6:5 im Elfmeterschießen im EM-Viertelfinale 2016 in Bordeaux. Zuvor hatte es aber natürlich auch viele schmerzhafte Niederlagen gegeben, wie das 1:2 im EM-Halbfinale 2012 oder besonders das 0:2 nach Verlängerung im Halbfinale der Heim-WM 2006.