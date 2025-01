Die Fußball-Bundesliga wird in der kommenden Saison eine neue Technik einsetzen, um Abseitsentscheidungen zu überprüfen. In anderen Wettbewerben ist diese schon etabliert.

Frankfurt/Main - Die Bundesliga führt zur kommenden Saison die halbautomatische Abseitstechnologie ein. Das bestätigte Knut Kircher als Schiedsrichterchef des Deutschen Fußball-Bundes (DFB) dem „Kicker“.

Die Technologie kam schon bei der WM 2022 in Katar durch den Weltverband FIFA und bei Wettbewerben der Europäische Fußball-Union UEFA wie der EM im vergangenen Sommer in Deutschland sowie in der Champions League zum Einsatz. Auch die Premier League arbeitet seit dieser Saison damit.

Das technische Hilfsmittel soll dafür sorgen, dass strittige Abseitsentscheidungen in der Bundesliga deutlich schneller getroffen werden können. Durchschnittlich sollen 30 Sekunden bei Überprüfungen eingespart werden. Bei der WM lieferten dafür zwölf Kameras unter den Stadiondächern sowie ein Sensor im Ball umgehend Daten an den Video-Überprüfungsraum, von dort informierte der Video-Schiedsrichter den Unparteiischen auf dem Feld.

Mehr Transparenz im Stadion bei VAR-Eingriffen?

Außerdem erklärte Kircher, dass er für mehr Transparenz bei Eingriffen durch den Video Assistant Referee (VAR) offen sei. „Bezüglich der Stadion-Durchsagen laufen Gespräche, es gibt intensive Überlegungen. Und wir wären auf eine mögliche Pilotphase in der Rückrunde vorbereitet. Da gilt es auch noch Erkenntnisse der FIFA abzuwarten: Wie kommt es an, und funktioniert auch die Technik einwandfrei? Die darf unsere Schiedsrichter natürlich nicht im Stich lassen.“ Es müsse gewährleistet sein, dass die entscheidenden Bilder auf den Videotafeln direkt eingeblendet würden und „nicht drei Minuten später“, so der ehemalige Spitzenreferee aus Rottenburg.

Die mögliche Einführung von einer begrenzten Zahl an Trainer-Challenges pro Hälfte oder Spiel, um VAR-Eingriffe zu reduzieren, sieht der 55-Jährige kritisch. „Mit der Trainer-Challenge wird eine falsche Erwartungshaltung verknüpft. Nämlich die, dass der Schiedsrichter seine Entscheidung nach einer Challenge drehen muss. Klar gibt es die Challenge in anderen Sportarten, vielleicht kommt sie irgendwann auch mal bei uns“, erklärte Kircher.