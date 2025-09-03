Die DFB-Auswahl startet in Bratislava in die WM-Qualifikation. Die letzte Partie gegen die Slowakei weckt gute Erinnerungen. Drei Akteure hoffen auf ihr Länderspieldebüt.

Bratislava (dpa) -

Bilanz: Die deutsche Fußball-Nationalmannschaft bestreitet am Donnerstag (20.45 Uhr/ARD) in Bratislava gegen die Slowakei das insgesamt 1028. Länderspiel. In der Statistik stehen 591 Siege, 214 Unentschieden und 222 Niederlagen. Das Torverhältnis lautet 2304:1211.

WM-Qualifikation: In der Qualifikation für WM-Endrunden weist die DFB-Auswahl eine herausragende Bilanz auf. Von 104 Partien wurden 83 gewonnen und nur drei verloren. Die letzte Niederlage war das 1:2 gegen Nordmazedonien am 31. März 2021 in Duisburg. Auswärts ist das DFB-Team in der WM-Quali sogar ungeschlagen.

Bundestrainer: Für Julian Nagelsmann ist es das 24. Länderspiel als DFB-Chefcoach. Der 38-Jährige kommt auf zwölf Siege, sechs Remis und fünf Niederlagen. Zuletzt wurden beim Finalturnier der Nations League beide Partien gegen Portugal (1:2) und Frankreich (0:2) verloren. Davor gab es unter Nagelsmann acht Partien ohne Niederlage.

Slowakei: Das letzte Länderspiel zwischen dem DFB-Team und der Slowakei liegt über neun Jahre zurück. Beim 3:0 im Achtelfinale der Europameisterschaft 2016 in Frankreich stand der heutige Kapitän Joshua Kimmich in der Startelf. Der Münchner hatte unmittelbar vor dem Turnier beim 1:3 im Testspiel in Augsburg gegen die Slowaken debütiert. In Qualifikationsspielen für ein großes Turnier gab es bislang zwei deutsche Siege gegen die Auswahl der Slowakei.

Debütanten: Julian Nagelsmann hat in seiner knapp zweijährigen Amtszeit als Bundestrainer bislang 18 Debütanten eingesetzt. Drei könnten zum Start in die WM-Qualifikation dazukommen. Im aktuellen DFB-Kader sind Torwart Finn Dahmen vom FC Augsburg, der Frankfurter Verteidiger Nnamdi Collins und Angreifer Paul Nebel vom FSV Mainz 05 noch ohne Länderspieleinsatz.

Kader: Kapitän Joshua Kimmich ist mit 101 Länderspielen der erfahrenste Akteur im Aufgebot für den Start in die WM-Qualifikation. Dahinter folgen Antonio Rüdiger (79 Einsätze) und Leon Goretzka (61). Torjäger Niclas Füllkrug steht vor seinem 25. Länderspiel für Deutschland.

Torschützen: Bayern-Profi Serge Gnabry ist mit 22 Toren der erfolgreichste Schütze im DFB-Kader. Dahinter folgt sein Vereinskollege Leon Goretzka (15). Eine zweistellige Trefferzahl kann ansonsten nur noch Niclas Füllkrug mit 14 Toren vorweisen. Von den 20 Feldspielern ist die Hälfte noch ohne Torerfolg.

Schiedsrichter: Der Niederländer Serdar Gözübüyük wird die Partie im slowakischen Nationalstadion leiten. Für den 39-Jährigen ist es das erste Länderspiel mit Beteiligung der deutschen Nationalelf. Einige DFB-Akteure wie Serge Gnabry, Nadiem Amiri oder Waldemar Anton kennen ihn aber von der U21-EM 2017. Gözübüyük war damals Spielleiter beim 3:0 gegen Dänemark.