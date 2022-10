Jerome Boateng von Alonso überzeugt: „Ein Gewinnertyp“

Leverkusen - Der frühere Fußball-Nationalspieler Jerome Boateng ist davon überzeugt, dass Xabi Alonso als neuer Cheftrainer des Bundesligisten Bayer Leverkusen einen guten Job machen wird.

„Er hat in meinen Augen alles, was ein Trainer braucht. Er ist sehr ehrgeizig und liebt den Fußball“, sagte Boateng dem Internetportal „Sport1“ über Alonso, der am Mittwoch als Nachfolger des zuvor beurlaubten bisherigen Bayer-Cheftrainers Gerardo Seoane verpflichtet wurde. Er sei „ein echter Gewinnertyp“, meinte Boateng.

Alonso und Boateng waren von 2014 bis 2017 Teamkollegen beim FC Bayern München und haben gemeinsam mehrere Titel geholt. „Ich habe Xabi schon als Spieler als absoluten Strategen erlebt, er hat seine ganze Karriere mit und unter Weltklassespielern und Trainern gespielt“, erklärte der 34 Jahre alte Boateng, der in Frankreich bei Olympique Lyon spielt. In der gemeinsamen Zeit beim FC Bayern galt Alonso demnach als eine Art Co-Trainer und verlängerter Arm von Chefcoach Pep Guardiola. Nach seiner Spielerkarriere absolvierte Alonso eine Trainerausbildung, Bayer ist seine erste große Station.