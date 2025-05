Kein Punktgewinn für FSV Havelberg 1911: Im eigenen Stadion musste das Team am 23. Spieltag der Fußball-Landesklasse 1 mit 1:2 (0:0) einen Misserfolg gegen den Rossauer SV hinnehmen.

Das Match zwischen Havelberg und Rossau ist mit einer klaren 1:2 (0:0)-Niederlage für die Gastgeber geendet.

Bevor das erste Tor fiel, zeigte zwei Gelbe Karten an die Havelberger (35., 41.). Das Spiel blieb in der ersten Hälfte des Spiels ohne Tore und die Teams verabschiedeten sich 0:0 in die Pause.

Dann, 15 Spielminuten nach dem Seitenwechsel, schoss Moritz Noack mit einem Strafstoß das erste Tor und brachte die Gastgeber ins Schwitzen (60.). In der zweiten Halbzeit griff der Schiri zum wiederholten Male in die Tasche. Der Rossauer SV steckte jetzt einmal Gelb ein (81.). Die Rossauer waren aber noch nicht fertig: In Minute 90 wurde das zweite Tor erzielt – wieder durch Noack.

Spielinfos

Datum & Uhrzeit: 17.05.2025, 15.00 Uhr

Austragungsort: Havelberg

Wettbewerb: Landesklasse 1

Spieltag: 23

FSV Havelberg 1911 sieht sich 0:2 im Rückstand – 90. Minute

Bereits vier Minuten später konnte Philip Sell (Havelberg) den Ball mit einem Strafstoß über die Linie bringen und noch ein Tor für das Team aus Havelberg erzielen (90.+4).

Aufstellung und Statistik: FSV Havelberg 1911 – Rossauer SV

FSV Havelberg 1911: Sell – Brecht-Matus, Leppin, Stamer, Seidel, Mathewes, Freye (76. Schäfer), Bröker, Sichkar (46. Doering), Oppermann, Heidel

Rossauer SV: Benecke – Hannemann (73. Glombitza), Schröder (86. Neumann), Elling, Wallmann, Ziems, Brünicke, Noack, Henel, Klein, Feger

Tore: 0:1 Moritz Noack (60.), 0:2 Moritz Noack (90.), 1:2 Philip Sell (90.+4); Zuschauer: 35