Nach seinem Karriereende im Sommer wurde über eine Rückkehr zur AC Mailand in anderer Funktion spekuliert. Nun steht fest: Ibrahimovic kehrt als Berater zurück nach Mailand.

Mailand/New York - Der schwedische Ex-Fußballstar Zlatan Ibrahimovic kehrt nur wenige Monate nach seinem Karriereende als aktiver Fußballer zurück zur AC Mailand.

Der 42-Jährige wird künftig als Berater für Milan und Manager des Eigentümers RedBird Capital Partners tätig sein, wie die US-Investmentfirma am Montag mitteilte. Nachdem er im Sommer seine Karriere in Mailand beendet hatte, gab es immer wieder Spekulationen, dass der Schwede in anderer Funktion zum italienischen Fußball-Club zurückkehren könnte.

Als Berater bei der AC Mailand wird der ehemalige Mittelstürmer in enger Abstimmung mit dem Clubbesitzer Gerry Cardinale und der Geschäftsführung des Vereins eine aktive Rolle im gesamten Sport- und Geschäftsbereich spielen. Er wird sich unter anderem um die Entwicklung von Spielern sowie das Hochleistungstraining kümmern. Als Partner von RedBird soll er wiederum das bestehende Investmentportfolio im Sport-, Medien- und Unterhaltungssektor unterstützen.

„Für mich und meine Familie ist dies wirklich eine Heimkehr zu dem geschätzten Verein, bei dem ich meine Spielerkarriere beendet habe und jetzt mein nächstes Kapitel aufschlage“, sagte Ibrahimovic nach der offiziellen Bekanntgabe laut Mitteilung. Seine Liebe für die AC Mailand werde niemals sterben, so Ibrahimovic weiter. Die Möglichkeit, auf sinnvolle Weise Teil der Zukunft der Rossoneri zu sein, sei etwas, wovon er nur träumen konnte.

Ibrahimovic stand bei der AC Mailand zweimal unter Vertrag. Zuletzt von 2020 bis 2023. Im Juni beendete nach einem letzten Spiel im Mailänder Stadion San Siro seine Karriere, in der er unter anderem auch für Ajax Amsterdam, Juventus Turin, den Stadtrivalen Inter Mailand, Paris Saint-Germain, Manchester United und Los Angeles Galaxy spielte.