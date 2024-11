Zenica - Die bereits für das Viertelfinale qualifizierten Holländer haben zum Abschluss in der von Deutschland angeführten Gruppe 3 der Nations League gepatzt. Der EM-Halbfinalist kam nicht über ein 1:1 (1:0) in Zenica gegen Bosnien-Herzegowina hinaus. Der Stuttgarter Ermedin Demirovic bescherte dabei dem Tabellenletzten Bosnien, der am Samstag noch eine 0:7-Pleite gegen Deutschland in Freiburg kassiert hatte, einen Achtungserfolg.

Unterdessen haben neben England und Norwegen auch Tschechien und Wales den direkten Aufstieg in die Liga A geschafft. Tschechien siegte unter anderem durch ein Tor des Hoffenheimers Adam Hlozek gegen Georgien 2:1 (2:0) und sicherte sich in Gruppe 1 den ersten Platz vor der Ukraine, die immerhin noch in den Playoffs den Aufstieg klarmachen kann. In Gruppe 4 zog Wales durch ein 4:1 (2:1) gegen Island noch an der Türkei vorbei, die beim 1:3 (1:2) in Montenegro stolperte.

Die Niederlande war in Zenica durch den Ex-Leipziger Brian Brobbey in Führung gegangen (24.). Da es für Oranje aber um nichts mehr ging, nutzte Trainer Ronald Koeman die Partie vor nur 4.134 Zuschauern als Test. Im Viertelfinale geht es dann für Oranje im März gegen einen der drei Gruppenersten Frankreich, Portugal oder Spanien um den Einzug ins Final Four.