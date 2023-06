Der Traum vom Aufstieg ist fast dahin. Der Hamburger SV steht nach dem 0:3 beim VfB vor einem sechsten Jahr in der zweiten Bundesliga. Was noch optimistisch stimmt? Tim Walter antwortet knapp.

Stuttgart - HSV-Trainer Tim Walter setzt für das notwendige Fußball-Wunder im Relegations-Rückspiel am Montag gegen seinen früheren Club VfB Stuttgart auf die eigenen Fans. „Der Volkspark“, antwortete der 47 Jahre alte Coach des Fußball-Zweitligisten Hamburger SV nach dem 0:3 in Stuttgart am Donnerstagabend kurz und knapp auf die Frage, was ihn jetzt noch optimistisch mache.

Statistisch gesehen waren die Hanseaten schon vor dem Anpfiff des Relegations-Hinspiels beim VfB im Nachteil. In den zuvor 24 Duellen hatte sich 18 Mal der klassenhöhere Verein durchgesetzt, nur sechs Mal schaffte der Zweitligist den Aufstieg. Keiner dieser Clubs hatte das Hinspiel aber verloren. Dem HSV droht damit das sechste Jahr in der zweiten Liga.

„Wir müssen uns strecken, dass wir am Montag vielleicht das Unmögliche möglich machen. Wir geben auf jeden Fall nicht auf“, sagte Walter und kritisierte seine Defensive. Das schnelle Gegentor durch Konstantinos Mavropanos schon in der ersten Minute und das 0:3 von Serhou Guirassy (54.) waren nach Eckbällen von Borna Sosa gefallen.

„Mir fehlt einfach die Konsequenz“, sagte Walter: „Ich muss in der zweiten Reihe besser blocken, besser drin sein. Das haben wir nicht geschafft. Der VfB hat mit Borna einen guten Schützen. Trotzdem kann man es definitiv besser verteidigen“.