Mailand - Inter Mailand hat den höchsten Sieg seit 49 Jahren im prestigeträchtigen Stadt-Derby gegen die AC Mailand gefeiert. Der Champions-League-Finalist setzte sich gegen den Erzrivalen mit 5:1 (2:0) durch. Inter ist in der Serie A damit die einzige Fußball-Mannschaft ohne Punktverlust.

Ein früheres Bundesliga-Trio ragte heraus. Der Ex-Dortmunder Henrich Mchitarjan (5./69. Minute) erzielte zwei Treffer. Der frühere Gladbacher Marcus Thuram (38.) sowie Hakan Calhanoglu (79./Foulelfmeter), einst in Hamburg und in Leverkusen, erzielten die weiteren Inter-Tore. In der Nachspielzeit sorgte Davide Frattesi (90.+3) für den Endstand. Rafael Leão (57.) erzielte das zwischenzeitliche 1:2 aus Sicht von Milan.