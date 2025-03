Halle - Der Hallesche FC hat das Finale um den Landespokal von Sachsen-Anhalt erreicht. Der Pokalverteidiger gewann am Sonntag das hallesche Lokalderby beim VfL Halle 96 mit 2:0 (2:0). Die Tore für den eine Klasse höher spielenden Regionalligisten erzielten Fabrice Hartmann (30.) und Robin Friedrich (33.). Im Finale trifft der Hallesche FC auf den Sieger des Verbandsliga-Duells zwischen dem 1. FC Lok Stendal und den VfB Sangerhausen, das am Sonntag ausgetragen wird. Das Endspiel wird am 24. Mai 2025 im Leuna-Chemie-Stadion in Halle ausgetragen.

In der Anfangsphase war zwischen den beiden Mannschaften kein Klassenunterschied zu erkennen. Hektik und viele Fehlpässe bestimmten das Lokalderby. Erst nach einem äußerst umstrittenen Platzverweis gegen den VfL-Kapitän Francesco Lubsch in der 25. Minute, dessen harmlose Aktion gegen Robin Friedrich der hallesche Schiedsrichter Lukas Pilz als Tätlichkeit auslegte, fand der Favorit in die Partie und sorgte mit einem Doppelschlag für die Vorentscheidung.

Nach dem Seitenwechsel beschränkte sich der Pokalverteidiger auf das Verwalten des Vorsprungs. In Unterzahl vergab Jegor Jagupov (46.) die beste Chance zum Anschlusstreffer. Der Schuss des VfL-Angreifers aus spitzem Winkel verfehlte das HFC-Gehäuse.